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Ông Vũ Đại Thắng: Chỉ trong thời gian ngắn, Hà Nội lập nên loạt kỳ tích

Chiều 14/7, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đã có những thay đổi "hết sức căn bản" trong cách tiếp cận, phối hợp triển khai và điều hành. Theo ông, nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm đã được tháo gỡ trên cơ sở thành phố chủ động hỗ trợ đầu tư hạ tầng và xử lý nhanh các vướng mắc: "Các dự án treo của thành phố tồn tại 5, 10 năm qua nhưng Hà Nội đã thực hiện một cách quyết liệt. Các dự án đó đã đi vào quỹ đạo đầu tư". Theo Chủ tịch thành phố, kết quả này có được nhờ tinh thần làm việc "không ngừng nghỉ, quên ăn quên ngủ" của các cấp, các ngành. Ông cho biết nhiều dự án được tháo gỡ trong 6 tháng qua đã bắt đầu triển khai xây dựng trên diện rộng. Nếu trước đây, từ khi hình thành ý tưởng đến khi có mặt bằng thi công thường mất 5-7 năm, thậm chí hàng chục năm thì nay tiến độ đã được rút ngắn đáng kể. Chủ tịch Hà Nội cho biết các dự án Khu đô thị thể thao Olympic, trục trung tâm sông Hồng cùng nhiều dự án trọng điểm khác đều đạt tiến độ giải phóng mặt bằng tích cực. Riêng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã giải phóng mặt bằng khoảng 9.000ha. "Đó là kỳ tích của chúng ta trong 6 tháng vừa qua", ông Vũ Đại Thắng nói.