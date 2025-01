Đi bộ sang đường không báo hiệu có thể bị phạt tiền; Gần 1,3 tỷ đồng 1 phút quảng cáo, Táo quân vẫn là 'gà đẻ trứng vàng' của VTV… là những nội dung nổi bật trong ngày.

Ông Dương Văn An thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Chiều ngày 15/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn An thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết 1364 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn An. Nghị quyết này được ban hành trên cơ sở căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, tờ trình của Ban Công tác đại biểu, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 10/1 của ông Dương Văn An. Trước đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Dương Văn An và đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.