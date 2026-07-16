Thủ tướng: Vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng; 10.616 ô tô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm ở Hà Nội trong tháng 6… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc này cũng ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành GD-ĐT và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi. Thủ tướng nêu rõ, để có đủ cơ sở xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì phải đảm bảo các nguyên tắc sau. Thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu phải xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất của vụ việc; bảo đảm công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, Thủ tướng lưu ý phải xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; trong đó phân hóa rõ vai trò trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi, quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín kỳ thi.