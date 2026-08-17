Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh việc triển khai xử lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng SCB; Cả nước sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh việc triển khai xử lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng SCB

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi điều hành chính sách tiền tệ phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản và công cụ chính sách cụ thể. Thủ tướng quán triệt việc lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, theo đó cập nhật các giải pháp điều hành với các công cụ chính sách tiền tệ: lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng gắn với kịch bản cụ thể; xác định ngưỡng cảnh báo; chủ động điều chỉnh cường độ, liều lượng và thời điểm sử dụng các công cụ chính sách thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra… Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng cường giám sát, kiểm soát các tổ chức tín dụng yếu kém đang kiểm soát đặc biệt, xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án xử lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng SCB. Thủ tướng lưu ý tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng và phòng, chống rửa tiền; tăng cường cảnh báo sớm, giám sát từ sớm, từ xa, từ trước khi phát sinh hậu quả…