Đề xuất tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành chương trình với hơn 800.000 tỷ đồng; Bộ GD-ĐT lấy ý kiến về phương án thi lớp 10 chỉ gồm 2 môn Toán, Văn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thống nhất với cơ chế 3 lớp trong xuất bản với sách lịch sử, lãnh tụ

Chiều 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận kỳ họp không thường lệ, với dự thảo Luật Xuất bản, Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo đã bảo đảm sự hài hòa giữa tiền kiểm và hậu kiểm, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, hạn chế tối đa sai sót. Cơ chế kiểm soát được thiết kế theo 3 lớp đối với các nhóm chủ đề tài liệu liên quan đến lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu về lớp thứ nhất là thẩm định của nhà xuất bản; lớp thứ hai là cơ quan chủ quản kiểm tra kết quả thẩm định; lớp thứ ba là cơ quan quản lý Nhà nước đọc kiểm tra lưu chiểu, cho ý kiến trước khi phát hành. Theo Bộ trưởng, việc này nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ quan chủ quản cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Trình bày báo cáo ý kiến dự kiến tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành về hành vi bị nghiêm cấm, trong đó đã làm rõ 3 hành vi bị cấm liên quan đến “sản phẩm thông tin có tính chất xuất bản trên không gian mạng”. Thường trực Ủy ban cũng tán thành với việc chỉnh lý quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát, thẩm định đối với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù và các điều có liên quan của dự thảo luật để làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp, tăng cường trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động xuất bản. Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất việc xác định nhóm chủ đề, đề tài có tính chất phức tạp, nhạy cảm cần phải tổ chức thẩm định bao gồm: lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc và giao Chính phủ quy định chi tiết các danh mục này.