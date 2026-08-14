Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng giảm thực chất lãi suất cho vay; Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk chính thức cung cấp dịch vụ tại Việt Nam… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng giảm thực chất lãi suất cho vay

Sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các ngân hàng thương mại. Thủ tướng yêu cầu NHNN và hệ thống ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. NHNN cần duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay. Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ đạo NHNN tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026.