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Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin về 360 liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968

Ngày 17/10, Ban CHQS phường Tam Kỳ phát thư ngỏ kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ). Theo tài liệu lịch sử được dẫn trong thư ngỏ, lực lượng ta có 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 Tiểu đoàn 70 hy sinh tại khu vực Tỉnh đường Quảng Tín, nay là số 62 đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng. Ban CHQS phường Tam Kỳ nhận định, do nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại khu vực nội thị, cơ sở cách mạng thời điểm đó ít có khả năng thu nhận, an táng. Vì vậy, có khả năng thi hài các chiến sĩ đã bị phía địch đưa đi chôn cất tập thể tại những khu vực khác, thường là vùng ven. Nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban CHQS phường Tam Kỳ kêu gọi các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về tên tuổi, đơn vị chiến đấu, nơi hy sinh, vị trí an táng ban đầu của các liệt sĩ. Mọi thông tin có thể gửi về Ban CHQS phường Tam Kỳ, số 72 đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ. Hoặc liên hệ Trung tá Trương Quang Chinh, Chính trị viên Ban CHQS phường (0979.533.270) và Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dũng, Trợ lý Chính trị Ban CHQS phường (0962.266.299).