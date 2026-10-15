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Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Sử Ngọc Anh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Sử Ngọc Anh cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Sử Ngọc Anh. Tại kỳ họp này, xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện: quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 và một số nghị quyết của Bộ Chính trị, các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.