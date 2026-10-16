Học sinh cả nước sẽ có kho học liệu chung, được dùng miễn phí; Bí thư Đà Nẵng: Thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm, để công việc kéo dài… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Học sinh cả nước sẽ có kho học liệu chung, được dùng miễn phí

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký quyết định phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Mục tiêu của đề án là hoàn thành bộ học liệu lõi quốc gia đối với các môn học, cấp học theo Chương trình giáo dục phổ thông, ưu tiên học liệu tương tác đa phương tiện, mô phỏng thực tế và thí nghiệm ảo. Theo đó, mọi học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước được tiếp cận nguồn học liệu số chất lượng cao, chuẩn hóa và miễn phí cho; ưu tiên nguồn lực, hạ tầng, thiết bị và giải pháp truy cập cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh khuyết tật. Đề án xác định học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận nguồn học liệu chất lượng cao như học sinh khu vực đô thị và các vùng thuận lợi, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng, miền. Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2027, các cơ quan liên quan sẽ hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật; xây dựng, vận hành thử nghiệm phiên bản đầu tiên của Cổng học liệu số và nền tảng quản lý và khai thác học liệu. Bộ học liệu lõi giai đoạn thí điểm sẽ được hoàn thành, trước khi tâp huấn cốt cán, thử nghiệm tại một số địa phương.