Cục Cảnh sát giao thông nghiên cứu xem xét số lần vi phạm để áp dụng hình thức xử lý phù hợp

Ngày 17/11, Cục CSGT cho biết, căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội xem xét thông qua, đơn vị sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 168/2024 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026). Theo đó, Cục CSGT sẽ tham gia xây dựng nghị định mới theo hướng xử lý đúng bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, đồng thời xem xét số lần vi phạm (đánh giá mức độ nguy hiểm của người thực hiện hành vi vi phạm) để áp dụng hình thức xử lý phù hợp; bảo đảm nghiêm minh nhưng không máy móc. Cục CSGT khẳng định, quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền. Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm; đồng thời, cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.