Nghiên cứu hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; Đề xuất bỏ trách nhiệm Bộ Tài chính trong kiểm tra nghiệp vụ in, đúc và tiêu hủy tiền… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Nghiên cứu hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Sáng 17/8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị sơ kết, đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về người cao tuổi, trong đó cần đánh giá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc Luật Người cao tuổi trong bối cảnh mới để nghiên cứu sửa đổi, bảo đảm tương thích với yêu cầu thực tiễn. Một trong những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là tập trung khai thác và thúc đẩy hệ sinh thái “kinh tế bạc” một cách bền vững, đầy đủ, toàn diện, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. Cùng với xây dựng dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu quan tâm đến bảo vệ người cao tuổi trên không gian mạng, trong bối cảnh người cao tuổi ngày càng tham gia sâu hơn vào môi trường số. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, cách tiếp cận không chỉ dừng ở bảo vệ mà phải vừa bảo vệ, vừa phát huy vai trò của người cao tuổi trong môi trường số, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận công nghệ, tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức. Liên quan đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu việc mở rộng diện bao phủ phải đi cùng đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách và tương quan với các chính sách bảo hiểm xã hội khác.