Bí thư TPHCM: Không ăn xổi ở thì, không bằng mọi giá để đạt tăng trưởng 2 con số; Trường lấy 29,76 điểm, nơi tuyển ở mức sàn: ĐBQH đề nghị siết đào tạo bác sĩ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bí thư Hà Nội đề nghị đại biểu hiến kế để 'thành phố của chúng ta' tăng trưởng hai con số

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết kinh tế thành phố tăng trưởng tích cực, cải thiện qua từng quý. Tính chung 9 tháng, kinh tế Thủ đô tăng trưởng 8,85%. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, quý 4 Hà Nội phải đạt 16,55%. "Đấy là một con số có thể nói là rất khó khăn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhìn nhận. Về đầu tư công, Bí thư Thành ủy cho biết đến giữa tháng 10, Hà Nội đã giải ngân hết 126.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% phần vốn Thủ tướng giao. Thành phố đang tập trung giải ngân hơn 50.000 tỷ đồng vốn bổ sung của địa phương. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, người đứng đầu Thành ủy lưu ý chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội tăng cao hơn bình quân cả nước. CPI bình quân 9 tháng của thành phố tăng 4,91%, trong khi cả nước tăng 4,52%. “Điều này sẽ ảnh hưởng ngay đến cuộc sống của người dân”, ông nói. Đối với năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn hồ sơ thẩm tra cho biết mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước là trên 10%; Hà Nội được nêu mức 11,1%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Ông đề nghị các đại biểu làm rõ giải pháp và tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng cao, đồng thời giữ CPI khoảng 4,5% để bảo đảm chất lượng tăng trưởng. Với mặt bằng lãi suất hiện nay, Bí thư Thành ủy đặt vấn đề khả năng huy động nguồn lực ra sao, nguồn lực đưa vào đâu để tạo tăng trưởng ngay trong năm 2027 mà không gây hệ lụy cho giai đoạn tiếp theo.