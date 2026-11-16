Bản tin VietNamNet điểm các tin nổi bật trong ngày gồm: Đề xuất mỗi năm kiểm tra an toàn thực phẩm tối đa 1 lần, trừ khi có bất thường; Người tốt nghiệp đại học loại khá có thể học thẳng tiến sĩ từ 1/1/2027…

Đề xuất mỗi năm kiểm tra an toàn thực phẩm tối đa 1 lần, trừ khi có bất thường

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang được xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Dự thảo đề xuất doanh nghiệp được chủ động hơn ở khâu đưa sản phẩm ra thị trường, thay vì phải mất nhiều thời gian, chi phí cho các thủ tục kiểm soát ban đầu. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ tập trung nguồn lực kiểm tra thực tế, nhất là với nhóm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, Điều 57 dự thảo luật quy định riêng về hậu kiểm, từ đối tượng, nguyên tắc, biện pháp đến trách nhiệm của đoàn kiểm tra và tần suất kiểm tra. Cơ quan chức năng có thể lấy mẫu thực phẩm đang lưu thông để thử nghiệm, giám sát thị trường, truy xuất nguồn gốc và phát hiện vi phạm. Dự thảo cũng bổ sung nhiều hình thức xử lý như thu hồi hồ sơ công bố sản phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thực phẩm không bảo đảm an toàn. Các tổ chức thử nghiệm của Nhà nước được tham gia lấy mẫu giám sát; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng và người dân cũng được khuyến khích tham gia giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Một điểm đáng chú ý khác là quy định doanh nghiệp chỉ bị thanh tra, kiểm tra không quá một lần trong năm, nhằm tránh chồng chéo, gây phiền hà và phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, giới hạn này không áp dụng cứng nhắc. Cơ quan chức năng vẫn có thể kiểm tra nhiều lần nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, có sự cố an toàn thực phẩm hoặc căn cứ kết quả đánh giá nguy cơ, dữ liệu thử nghiệm và lịch sử tuân thủ của doanh nghiệp.