Thủ tướng yêu cầu chấm môn tự luận thi tốt nghiệp THPT đúng biểu điểm, công bằng; Bộ Xây dựng đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng cho Quỹ nhà ở Trung ương… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch Quốc hội: Không để bộ máy đã sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ

Chiều 18/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Quốc hội về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Yêu cầu xử lý ngay điểm nghẽn về cơ chế vận hành, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khó khăn lớn nhất hiện nay không còn mang tính riêng lẻ ở từng đơn vị, từng lĩnh vực mà chủ yếu xuất phát từ cơ chế vận hành tổng thể của bộ máy. Cụ thể, bộ máy vẫn còn tình trạng giao thoa chức năng, quy trình còn nhiều tầng nấc, phối hợp chưa liên thông, phân cấp chưa đủ mạnh, trách nhiệm có khâu chưa rõ, dữ liệu chưa thông suốt, cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, kiện toàn bộ máy phải tinh gọn nhưng phải mạnh. Việc sắp xếp Văn phòng Quốc hội bản chất là thiết kế lại chuỗi vận hành: việc đi từ đâu, qua khâu nào, ai chủ trì, ai phối hợp, thời hạn bao lâu, sản phẩm là gì, ai chịu trách nhiệm nếu chậm hoặc không đạt yêu cầu. Nguyên tắc là rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng; lĩnh vực liên thông cao phải có đầu mối đủ mạnh để điều phối thống nhất. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, không để bộ máy đã sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ; giảm đầu mối nhưng tăng khâu trung gian; phân công nhiệm vụ nhưng không rõ trách nhiệm. Văn phòng Quốc hội phải chuyển từ "vận hành hành chính truyền thống" sang "quản trị hiện đại", theo kết quả đầu ra. “Quản trị hiện đại là phải đo được, giám sát được, truy trách nhiệm được. Không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.