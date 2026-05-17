Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3; Hà Nội dự báo dân số tăng gấp đôi, nâng tuổi thọ lên 80… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Theo Bộ Nội vụ, Nghị quyết 105 được ban hành nhằm thực hiện Kết luận 210 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong giai đoạn tới. Bộ Nội vụ đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung hoàn thiện thể chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đáng chú ý, Bộ yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và định mức số lượng người làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Theo Bộ Nội vụ, việc hoàn thiện các quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Nội vụ yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đồng thời tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc văn phòng, cục của bộ, ngành theo đúng định hướng của Trung ương. Với địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh và cấp xã. Việc sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tế tại địa phương.