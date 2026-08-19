Chính phủ đề xuất bỏ án tử hình với 6 tội danh; NXB Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu SGK cục bộ tại cửa hàng bán lẻ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ đề xuất bỏ án tử hình với 6 tội danh

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, một trong những nội dung cơ bản là đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội. Theo đó, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội, gồm: Tội phản bội Tổ quốc, tội giết người, tội khủng bố, tội sản xuất trái phép chất ma túy. 6 tội danh đề xuất bỏ hình phạt tử hình, gồm: tội bạo loạn (Điều 112); tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); tội chống loài người (Điều 422); tội phạm chiến tranh (Điều 423); tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113) do được nhập vào tội khủng bố (Điều 299). Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo luật bổ sung 9 tội danh mới, tập trung vào các lĩnh vực: trật tự quản lý kinh tế, an ninh mạng, công nghệ cao, môi trường, an toàn công cộng, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt… Dự thảo luật đồng thời bổ sung vào cấu thành của các tội danh hiện hành một số hành vi khách quan mới, đặc biệt là các tội danh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, lĩnh vực kinh tế, thương mại, lĩnh vực sở hữu trí tuệ... Quy định này nhằm khắc phục các khoảng trống trong pháp luật hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm; đáp ứng các yêu cầu về hội nhập quốc tế, phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới.