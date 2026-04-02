Công tác nhân sự trình kỳ họp Quốc hội phải được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình; Bộ Y tế yêu cầu siết chặt ATTP bếp ăn trường học sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công tác nhân sự trình kỳ họp Quốc hội phải được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình

Chiều 1/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 56. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ đây có lẽ là phiên họp cuối cùng của Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dự án luật có tác động rộng rãi, liên quan trực tiếp đến người lao động và hệ thống an sinh xã hội. Ông nhấn mạnh yêu cầu chất lượng phải đặt lên hàng đầu và đề nghị Ủy ban xem xét, đánh giá kỹ, đầy đủ tác động, bảo đảm tính khả thi, ổn định và lâu dài của chính sách... Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là những quyết sách định hướng phát triển của đất nước trong 5 năm tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần cuối về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới... Đồng thời, Ủy ban sẽ thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến chương trình giám sát năm 2027 trình Quốc hội. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng xem xét, quyết định tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai ngay kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam. Lưu ý về phiên họp diễn ra trong 1,5 ngày với khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trọng tâm, trọng điểm, việc nào dứt điểm việc đó, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Theo ông, nếu làm trong giờ hành chính không xong thì phải làm cả ngoài giờ hành chính.