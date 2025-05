Chính phủ đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 150 triệu đồng; TPHCM cấm xe tải vào 5 đường cửa ngõ trong 6 ngày… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 150 triệu đồng

Cụ thể, Chính phủ đề xuất tăng mức phạt tối đa đối với vi phạm trong các lĩnh vực như sau: giao thông đường bộ từ 75 triệu đồng lên 150 triệu đồng; phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn từ 50 lên 200 triệu đồng; lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin mạng từ 100 lên 200 triệu đồng; lĩnh vực đê điều tăng từ 100 lên 250 triệu đồng; quản lý giá, nhà ở từ 100 lên 150 triệu đồng… Chính phủ cũng bổ sung xử lý vi phạm trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với mức tiền phạt tối đa là 30 triệu đồng; xử lý vi phạm lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt tiền tối đa là 75 triệu đồng. Mức phạt tiền đến 500 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các lĩnh vực xây dựng (bao gồm quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị), lâm nghiệp, đất đai, thị trường bất động sản, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Mức phạt tiền đến 1 tỷ đồng được đề xuất với các lĩnh vực quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; thủy sản.