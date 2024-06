Bộ Công an thu giữ 1.000 sổ đỏ, 500 lượng vàng trong vụ án Phúc Sơn; Sách giáo khoa giảm giá trung bình 10-15%… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trung tướng Tô Ân Xô thôi làm người phát ngôn Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ mới, Trung tướng Tô Ân Xô thôi làm nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an. Trung tướng Tô Ân Xô cũng xác nhận vừa nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước. Trước đó vào tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô đã thôi chức Chánh Văn phòng Bộ Công an sau hơn 3 năm giữ chức vụ này và tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng như đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an cho đến nay.