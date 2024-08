Công an TPHCM: 'Thông tin người mua bán vàng miếng được bảo mật’; TPHCM cạn kiệt thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công an TPHCM: 'Thông tin người mua bán vàng miếng được bảo mật'

Công an TPHCM cùng Ngân hàng Nhà nước và các ngành chức năng đã thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng, trong đó, phía công an có trao đổi thông tin với các đơn vị nhằm quản lý ổn định thị trường. “Việc trao đổi thông tin danh sách mua bán không phải để làm khó dễ mà nhằm ngăn chặn việc đầu cơ, lợi dụng giá vàng lên cao để trục lợi, đảm bảo quyền lợi người dân cũng như doanh nghiệp chế tác” - Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM nhấn mạnh và khẳng định, khi khai thác sử dụng các thông tin này đều đảm bảo quy định Nhà nước về bảo mật thông tin. Để làm rõ hơn, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM cho hay, để phát huy hiệu quả cần các giải pháp đồng bộ về thanh kiểm tra, tuân thủ quy định về chứng từ, mua bán vàng miếng đúng địa điểm, xuất trình căn cước công dân, đầy đủ hoá đơn, công khai, minh bạch…