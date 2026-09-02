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Hiệu trưởng ở Điện Biên gửi thư kêu gọi hỗ trợ gạo: Thủ tướng chỉ đạo rà soát

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng. Tỉnh cần chủ động huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt. Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên, nhất là các đối tượng học ở trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các địa phương cần chủ động, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các bộ tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng trước 14h ngày 3/9.