Thủ tướng: Sẽ điều tiết phân khúc bất động sản cao cấp theo nhu cầu của thị trường; Thống đốc họp với các lãnh đạo ngân hàng thương mại, yêu cầu không họp thay… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Sẽ điều tiết phân khúc bất động sản cao cấp theo nhu cầu của thị trường

Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự án Luật Đấu giá tài sản sáng 19/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian chia sẻ một số định hướng lớn trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về những chính sách liên quan còn ý kiến khác nhau. Thủ tướng cho biết dự thảo Luật Đấu giá tài sản sửa đổi liên quan trực tiếp đến nhiều luật khác, ví dụ Luật Đất đai, nên cần rà soát kỹ để đảm bảo tính đồng bộ. Ông dẫn chứng trong Luật Đất đai quy định Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất. Khi đấu giá, trình tự, thủ tục và việc quyết định giá đất theo quy định của Luật Đất đai sửa đổi tới đây sẽ do UBND và HĐND các địa phương quyết định theo khung giá đất và hệ số. Sau này, các cơ quan chuyên môn sẽ ban hành những quy định chi tiết. Nhưng điều quan trọng nhất, Thủ tướng nhấn mạnh, là mục tiêu phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. “Mục tiêu xuyên suốt trong quản lý đối với thị trường bất động sản và giá đất là giá nhà, nhất là nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội và nhà cho thuê, phải được quản lý rất chặt chẽ, không thể tăng giá đột biến” - Thủ tướng yêu cầu. Theo ông, quản lý, điều tiết thị trường với phân khúc nhà ở cho đối tượng chính sách và người thu nhập thấp mới có thể giúp người dân tiếp cận nhà ở thông qua việc mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà ở dài hạn. Lưu ý đây là nội dung quan trọng, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu các quy định về đấu giá, giao đất cho nhà đầu tư với các thủ tục, cơ chế, chính sách đi kèm, phải nằm trong chuỗi quy định pháp luật gắn kết chặt chẽ. Mục đích cuối cùng là phải điều tiết, kiểm soát được giá nhà thuộc phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, để người dân bình thường, người thu nhập thấp có khả năng tiếp cận.