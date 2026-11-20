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Không chuyển đề xuất tăng biên chế địa phương lên Trung ương khi chưa thẩm định

Sáng 19/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tháng 11. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi là phải hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bảng mô tả công việc trong giai đoạn 2027-2031. Khung năng lực và sản phẩm đầu ra là một công việc nền tảng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải khoa học, chặt chẽ và thực chất, không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung cao độ việc chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng và bảo đảm tính chính xác, thống nhất của dữ liệu, kê khai tổng số biên chế. Các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ việc rà soát từ dưới lên, hướng dẫn chuẩn hóa từ trên xuống để bảo đảm mỗi vị trí việc làm xác định đúng chức trách, trách nhiệm, yêu cầu, năng lực, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất phương án đề xuất về biên chế vị trí việc làm tại các cơ quan thuộc Quốc hội giai đoạn 2027-2031 với phương châm không vượt số biên chế được giao. Đối với khối HĐND, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận 34/34 tỉnh, thành phố đã báo cáo nhưng cho rằng, dữ liệu mới ở mức kê khai, chưa đủ căn cứ đề xuất tăng biên chế. Ông đề nghị không chuyển đề xuất tăng của địa phương lên Trung ương khi chưa thẩm định.