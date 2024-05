Quốc hội chưa xem xét nhân sự Bộ trưởng Công an; Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc hội chưa xem xét nhân sự Bộ trưởng Công an

Trả lời câu hỏi về việc có xem xét chức danh Bộ trưởng Công an, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, Hội nghị Trung ương 9 chưa giới thiệu Bộ trưởng Công an nên Quốc hội chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm đối với chức danh này. “Cơ quan thẩm quyền là Bộ Chính trị chưa giới thiệu nhân sự mới với chức danh Bộ trưởng Công an. Quốc hội chưa xem xét nhân sự với chức danh này", ông Cường khẳng định. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.