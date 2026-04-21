Đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh; Hơn 20 trường ở TPHCM đổi đơn vị cấp suất ăn sau vụ 202 học sinh ngộ độc… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đại tướng Phan Văn Giang: Đồng Nai hội tụ đủ điều kiện trở thành thành phố

Sáng 20/4, Quốc hội thảo luận Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại tổ Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng, Đồng Nai không chỉ đáp ứng 7 tiêu chuẩn của thành phố mà địa phương còn có vị trí quốc phòng, an ninh quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang nhắc lại những dấu ấn lịch sử, khi Đồng Nai và Bình Phước (trước khi sáp nhập) sở hữu những vị trí đắc địa. Trong bối cảnh mới, thành phố Đồng Nai là một trong trung tâm kinh tế quan trọng. Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đồng Nai có sân bay Long Thành. Trước đây, Long Thành được tính toán làm sân bay lưỡng dụng nhưng đến nay, sân bay Biên Hòa đã phát huy vai trò này và sân bay Long Thành trở thành sân bay lớn để thúc đẩy kinh tế, giao thương. Về kinh tế, Đại tướng Phan Văn Giang nhìn nhận, Đồng Nai và Bình Dương phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân từ miền Tây - vốn chỉ làm nông nghiệp di cư tới vùng này làm ăn, phát triển kinh tế. Với những yếu tố đó, Đồng Nai đã hội tụ đủ điều kiện trở thành thành phố khi tỷ lệ các phường cũng đã đạt khoảng 30%. Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.