Bộ trưởng GD-ĐT: Người lớn không còn đánh nhau thì hết bạo lực học đường… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phó Thủ tướng: Quyết liệt chống hàng giả không khoan nhượng, không có vùng cấm

Báo cáo trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng tiếp tục có xu hướng tích cực, tăng trưởng được thúc đẩy, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. Phó Thủ tướng cho biết, GDP quý 2 dự kiến đạt khoảng 7,6% so với cùng kỳ, tương ứng GDP 6 tháng đầu năm dự báo đạt khoảng 7,3% (kịch bản đề ra 7,58%), thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Trong đó, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều duy trì đà tăng trưởng tốt. Phó Thủ tướng cho rằng mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 là thách thức rất lớn. Về đầu tư, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, nhất là đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia. Phó Thủ tướng nêu rõ cần chủ động thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững với Mỹ, Trung Quốc và các đối tác lớn. Về tiêu dùng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thuế, tín dụng để hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng; quyết liệt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... Cần sớm xây dựng khu thương mại tự do tại một số địa phương, nghiên cứu mô hình “cảng miễn thuế”. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm…