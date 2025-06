Bộ trưởng Nội vụ động viên công chức giải tỏa tư tưởng để cống hiến cho đất nước

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì hơn lúc nào hết đội ngũ cán bộ, công chức sẽ là nhân tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình mới này. Vì vậy, việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu rất cấp bách". Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý, trong tình hình mới đòi hỏi tăng cường trách nhiệm, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ rất cao. Từ đó, đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ cấp xã phải đa năng, đa nhiệm, chuyên nghiệp, có năng lực tổng hợp, xử lý công việc theo tư duy đổi mới, đạo đức trách nhiệm, năng lực phục vụ phải thiết thực, đáp ứng nền quản trị quốc gia, quản trị địa phương và đặc biệt là yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng lưu ý, địa phương phải triển khai đúng và kịp thời chủ trương của Bộ Chính trị, Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng về sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tốt nhất.

Đề xuất giảm giờ làm khu vực tư, tránh tư tưởng tỉnh này tỉnh kia ở khu vực công

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội giảm giờ làm việc bình thường cho người lao động trong khu vực tư từ 48 giờ xuống 44 giờ một tuần, thực hiện từ năm 2026, và tiến tới còn 40 giờ một tuần, thực hiện từ năm 2030. Ở khu vực công hiện nay theo quy định giờ làm việc 40 giờ mỗi tuần (8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần). Điều này nhằm tăng hiệu quả công việc hành chính, tiết kiệm chi phí điện nước, chi trả ngân sách và giúp công chức, viên chức có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Trong khi đó, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng cần từng bước sàng lọc, bố trí lại tổ chức bộ máy sau sắp xếp, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao từ Trung ương đến địa phương. Việc bổ nhiệm cán bộ phải công tâm, khách quan, chọn người có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần hy sinh vì lợi ích chung. Cần tránh tư tưởng “người địa phương”, “tỉnh này, tỉnh kia”, đảm bảo sự hài hòa trong bố trí cán bộ giữa các vùng miền. Đồng thời, ông cũng lưu ý việc ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại các cơ quan hợp nhất – bởi việc thay đổi nơi ở, công việc ít nhiều tạo ra tâm tư.

Bộ Tài chính muốn thêm quyền phạt tiền cho công chức thuế

Theo quy định hiện hành, công chức thuế đang thi hành công vụ chỉ có quyền phạt cảnh cáo. Nay, dự thảo sửa đổi, bổ sung công chức thuế đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 1 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. Theo cơ quan soạn thảo, do thay đổi cơ cấu bộ máy nhà nước, chức danh Đội trưởng đội thuế trước đây được thay thế bằng Tổ trưởng Tổ thuế hiện nay. Tuy nhiên, Tổ trưởng Tổ thuế không phải chức danh được bổ nhiệm theo quy định nên không thuộc trường hợp chức danh thay đổi theo Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Để các công chức thuế (trong đó có Tổ trưởng Tổ thuế) có thẩm quyền xử phạt trong trường hợp cần thiết, Cục Thuế bổ sung thẩm quyền xử phạt bằng hình thức phạt tiền cho công chức thuế tại điều khoản này theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Người dân gửi gần 7,5 triệu tỷ vào ngân hàng

Theo số liệu vừa được NHNN công bố, đến cuối tháng 3/2025, tổng tiền gửi của khách hàng dân cư và các tổ chức kinh tế tại hệ thống các TCTD đạt gần 15 triệu tỷ đồng, tăng 1,83% so với tháng trước đó. Trong đó, tiền gửi của khu vực dân cư tiếp tục xu hướng tăng mạnh, đạt 7,46 triệu tỷ đồng, tăng 5,73% so với đầu năm, đạt mức kỷ lục mới. Trong tháng 3/2025, khách hàng dân cư gửi thêm hơn 103.800 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt khoảng 7,52 triệu tỷ đồng, giảm 1,92% so với cuối năm 2024 nhưng tăng thêm hơn 158.000 tỷ đồng so với tháng 2. Tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 3/2025 đạt hơn 18,45 triệu tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm. Tính đến cuối tháng 5/2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 6,52%, cao hơn đáng kể so với mức 2,41% cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Tính đến ngày 9/6, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1-3 tháng dao động trong khoảng 1,6-4,2%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng trong khoảng 2,9-5,45%/năm và kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 3,7-5,6%/năm.

Từ 1/7, chủ tịch UBND cấp xã được cấp sổ đỏ lần đầu, không quá 3 ngày làm việc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2025, quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho người dân. Đồng thời, cấp xã được cấp sổ đỏ theo phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai được phê duyệt. Nhiệm vụ này hiện do cấp tỉnh và huyện đảm nhiệm. Chính phủ cũng giao UBND cấp xã được xác định lại diện tích đất ở và cấp sổ đỏ trong trường hợp thửa đất có vườn, ao, đất thổ cư được cấp sổ đỏ trước ngày 1/7/2004. Nghị định cũng quy định, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ. Cụ thể, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 17 ngày làm việc; cấp giấy chứng nhận lần đầu là không quá 3 ngày làm việc. Với các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp hoặc cấp đổi sổ đỏ thời gian thực hiện dao động từ 1-20 ngày làm việc, tùy trường hợp cụ thể.

Vợ ông Trịnh Văn Quyết xin cho chồng được áp dụng hình phạt tiền thay vì tù giam

Chiều 17/6, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn FLC tiếp tục với phần thẩm vấn. Tại tòa, nhiều bị cáo cho biết muốn được áp dụng hình phạt tiền thay vì án tù giam hoặc rút 1 phần kháng cáo, xin được hưởng án tù treo. Trước trình bày của bị cáo muốn được áp dụng hình phạt tiền thay vì án tù giam, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho hay, nếu bị cáo muốn được nộp phạt tiền thì phải chứng minh có đủ năng lực tài chính để nộp phạt. Mức tiền sẽ từ 500 triệu đến 4 tỷ đồng, tùy vào việc bị cáo bị truy tố ở khoản nào của tội danh. Bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) vắng mặt tại tòa. Vị chủ tọa cho hay, trước phiên xử, vợ của ông Quyết có gửi đơn đến tòa, trong đơn bà Lê Thị Ngọc Diệp xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng ở tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà Diệp xin cho chồng được mức án bằng với thời gian tạm giam. Đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán", vợ ông Quyết xin cho chồng được áp dụng hình phạt tiền.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông bác tin đồn con gái được cơ cấu làm lãnh đạo xã

Ông Ngô Thanh Danh - Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, thông tin con gái ông được cơ cấu làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy một xã ở huyện Đắk R'lấp là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ. Theo ông Danh, 3 người con của ông hiện làm việc tại cơ quan nhà nước và sẽ chuyển công tác đến trung tâm hành chính mới tại tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền danh sách dự kiến các chức danh lãnh đạo xã, phường sau khi sáp nhập ở Đắk Nông. Đáng chú ý, trong danh sách này có một vị trí cấp xã bị bôi đen không rõ lý do. Vị trí này bị đồn đoán là con gái của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông. Người này hiện đang làm phó phòng của một đơn vị tại địa phương.

Bộ Y tế lên tiếng vụ Siro ăn ngon Hải Bé của TikToker Gia đình Hải Sen là hàng giả

Liên quan thông tin thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả do kết quả giám định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm xác định các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, chiều 17/6, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nắm được sự việc. "Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe này được đăng ký công bố tại Cục An toàn thực phẩm. Cục đang tiến hành kiểm tra các thông tin liên quan hoạt động quảng cáo của sản phẩm này", lãnh đạo đơn vị này cho biết. Vị này cũng cho biết đang hoàn tất nội dung khuyến cáo cảnh báo người tiêu dùng không dùng sản phẩm, cũng như thu hồi các sản phẩm không đạt chất lượng liên quan đến lĩnh vực cục quản lý. Theo Công an, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các nền tảng mạng xã hội TikTok shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” hơn 800.000 sản phẩm. Riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” bán ra thị trường với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm.

Chủ tịch VFF mất ngủ, bạc đầu vì chuyện cầu thủ nhập tịch

VFF khẳng định không nhập tịch ồ ạt, tập trung đầu tư trẻ, thay vì chạy đua nhập cầu thủ để nâng thành tích trong thời gian ngắn. "Thực ra, sau trận tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4, chúng tôi nhiều người bạc đầu vì suy nghĩ, trăn trở, làm như thế nào trong tương lai. Chúng tôi phân tích nhiều nền bóng đá khác, cũng có những nền bóng đá họ nhập tịch, nhưng hệ quả như thế nào và cân đối ra sao với phong trào bóng đá trong nước là điều phải tính toán. Nếu chúng ta không có một bước đi đúng, có thể đội tuyển mạnh hơn trong 1-2 năm, nhưng hệ thống trong nước yếu đi, động lực cho các cầu thủ quốc nội, công tác đào tạo trẻ ở CLB cũng bị ảnh hưởng. CLB phát triển bền vững mới là nòng cốt", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ. Ở trận lượt đi trên sân khách trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4. Trận đấu này, Malaysia sử dụng tới 9 cầu thủ nhập tịch, hoàn toàn vượt trội về sức mạnh so với "Những chiến binh sao vàng".

Israel tuyên bố hạ chỉ huy quân đội cấp cao Iran vừa bổ nhiệm

Theo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/6 đã thông báo về việc bắn hạ tướng Ali Shadmani, người vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam-al Anbiya – cơ quan được coi là bộ chỉ huy khẩn cấp chiến tranh của Iran. "Dựa trên thông tin tình báo chính xác, chúng tôi đã có cơ hội không kích bất ngờ trong rạng sáng 17/6. Cuộc tấn công đã đánh trúng một trung tâm chỉ huy có người điều hành ngay giữa trung tâm Tehran", IDF cho biết. Báo cáo của IDF mô tả ông Shadmani là "chỉ huy quân đội cấp cao nhất" của Iran, đồng thời là "nhân vật thân cận" của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trước khi bị IDF thông báo bắn hạ, ông Shadmani đang đảm nhiệm vị trí chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) lẫn lực lượng vũ trang Iran. Phía Iran hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về tình hình của ông Shadmani. Nếu được xác nhận, ông Shadmani sẽ là một trong hơn 20 chỉ huy quân đội cấp cao của Iran thiệt mạng vì các đợt không kích của Israel.

Trụ sở tình báo Israel trúng tên lửa, Mỹ nói Iran chưa có vũ khí hạt nhân

Theo hãng tin RT, tuyên bố vào ngày 17/6 của quân đội Iran đã xác nhận thông tin được truyền thông đăng tải trước đó. "Cơ sở của Israel đang bốc cháy", IRGC cho hay cũng đã nhắm vào một trung tâm gián điệp của Cơ quan Tình báo Quân đội Israel (Aman). IRGC nhấn mạnh, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào hai cơ sở của Israel đã thành công "bất chấp sự hiện diện của các hệ thống phòng không tiên tiến" trong khu vực. Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tướng Kiomars Heidari, Tư lệnh Lục quân Iran, cho biết hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tầm xa có "khả năng chính xác và sức mạnh hủy diệt lớn" đã tấn công nhiều khu vực ở thành phố Tel Aviv và Haifa của Israel. "Đối phương nên biết rằng một làn sóng tấn công dữ dội mới của các lực lượng vũ trang mà đặc biệt là từ lực lượng lục quân Iran bằng vũ khí mới và tiên tiến đã bắt đầu, và sẽ gia tăng trong những giờ tới", ông Heidari nhấn mạnh.

Triều Tiên điều 6.000 công binh và công nhân xây dựng tới vùng Kursk của Nga

Theo hãng thông tấn TASS, thông tin này được công bố nhân chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đến Bình Nhưỡng vào hôm 17/6 theo "nhiệm vụ đặc biệt" của Tổng thống Vladimir Putin. Trong chuyến thăm, ông Shoigu đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. "Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã quyết định cử 1.000 công binh để rà phá bom mìn trên lãnh thổ Nga, cùng 5.000 công nhân xây dựng quân sự để khôi phục cơ sở hạ tầng đã bị những kẻ chiếm đóng phá hủy", TASS dẫn lời ông Shoigu. Đây là chuyến thăm thứ 3 của ông Shoigu tới Triều Tiên trong gần 3 tháng qua, giữa lúc hai nước đẩy mạnh tăng cường hợp tác quân sự. “Ông Sergey Shoigu đã đến Bình Nhưỡng theo chỉ thị đặc biệt từ Tổng thống Nga Vladimir Putin để hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên như một phần của các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm trước đó vào ngày 4/6. Các thỏa thuận này là sự tiếp nối của Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nga và Triều Tiên", TASS đưa tin.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc có thể sắp bị thu hồi bằng vì nghi vấn đạo văn

Hội đồng Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung (Hàn Quốc) đã họp và thông qua quy định bổ sung, cho phép thu hồi bằng đã cấp từ trước nếu phát hiện có hành vi gian lận nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chuẩn mực đạo đức học thuật. Trước đó, quy chế của trường chỉ cho phép thu hồi bằng nếu được cấp sau ngày 13/6/2015 - thời điểm quy định hiện hành có hiệu lực. Tuy nhiên, bà Kim nhận bằng thạc sĩ vào năm 1999, nên trước đây chưa thể áp dụng. Trường đại học xác nhận sẽ triệu tập một ủy ban liêm chính học thuật để điều tra xem bằng thạc sĩ của bà Kim có bị hủy theo quy định mới sửa đổi hay không. Nếu Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung tiến hành hủy bằng, dư luận thường sẽ chuyển hướng sang Đại học Kookmin - nơi bà Kim nhận bằng tiến sĩ và cũng đang đối mặt với các cáo buộc vi phạm học thuật khác.