Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2027; Bộ Nội vụ đề xuất Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 nghỉ 1 ngày theo quy định… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2027

Nội dung này được nêu trong kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, an toàn. Phó Thủ tướng yêu cầu bám sát định hướng đổi mới thi, tuyển sinh, lấy công bằng giữa các thí sinh làm nguyên tắc hàng đầu; chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính khi các điều kiện cần thiết được kiểm chứng và có thể triển khai đồng bộ. “Trước mắt, chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027”, kết luận của Phó Thủ tướng nêu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu lộ trình từng bước triển khai thi trên máy tính, trước hết áp dụng trong kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng, thi thử và các kỳ đánh giá phù hợp. Qua đó, Bộ có thể kiểm chứng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi, năng lực tổ chức và mức độ thích ứng của học sinh trước khi áp dụng cho các kỳ thi quốc gia có tính quyết định. Khi các điều kiện đáp ứng yêu cầu, việc thi trên máy tính có thể được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc nhằm bảo đảm công bằng giữa các thí sinh.