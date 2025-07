Nhà nước góp 5.000-10.000 tỷ đồng lập Quỹ nhà ở quốc gia; Bộ Tài chính muốn nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu lên cao nhất 15,5 triệu đồng/tháng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Ứng phó bão số 3 với tinh thần quyết liệt nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 117 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo bão sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối nay, gây gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và miền núi, ngập lụt tại các vùng thấp trũng và đô thị. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi ảnh hưởng của bão tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ theo chỉ đạo của tại Công điện số 112, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.