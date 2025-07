Bộ Công an đề xuất có thẻ miễn thị thực đặc biệt thời hạn 5 năm

Bộ Công an xác định cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách xuất nhập cảnh đặc thù, đột phá nhằm thu hút người nước ngoài thuộc nhóm đối tượng tài năng, nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực cần ưu đãi (như công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi...). Ngoài ra còn có lãnh đạo, nhà quản lý, nhà đầu tư, chuyên gia cao cấp của một số doanh nghiệp lớn, nhà văn hóa, nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng... nhằm xây dựng một nền kinh tế năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Dự thảo nghị định quy định người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam thời hạn không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày. Mỗi lần nhập cảnh được cấp chứng nhận tạm trú 90 ngày (hoặc bằng thời hạn miễn thị thực đối với trường hợp thời hạn được miễn thị thực ngắn hơn 90 ngày). Các đối tượng này cũng được xem xét cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú theo quy định Luật Nhập cảnh; được xem xét cấp tài khoản định danh điện tử theo nhu cầu. So với quy định hiện hành, một ưu đãi mới là thẻ miễn thị thực đặc biệt có thời hạn tối đa tới 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày. Các quy định miễn thị thực hiện hành thường có thời hạn ngắn hơn nhiều, tối đa 45 ngày và chỉ áp dụng với một số nước.

Tập trung ứng phó bão số 3, sẵn sàng sơ tán dân

Từ ngày 21-22/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, gây gió mạnh, mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; chỉ đạo, triển khai công tác kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Chủ tịch các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai đến người dân để nhân dân chủ động ứng phó bảo đảm an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. Thủ tướng yêu cầu các địa phương sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở...

Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Huy động người nhái tìm hàng chục nạn nhân mất tích

Chiều 19/7, do giông lốc bất ngờ, tại vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ lật tàu du lịch, khiến ít nhất 5 nạn nhân tử vong và hàng chục người mất tích. Người nhái đã được huy động tìm nạn nhân mất tích. Tới 19h42 cùng ngày, lực lượng chức năng tăng cường tìm kiếm sau khi tàu du lịch đã nổi một phần cửa sổ. Vụ lật tàu làm 5 người tử vong và 46 người đang mất tích. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 51 người, gồm 3 thuyền viên, 48 hành khách (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã cứu được 10 người trên tàu bị lật, vớt được ba thi thể. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh.

Sập sân khấu ca nhạc ở Quảng Ninh do ảnh hưởng của bão Wipha

Ngày 19/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video clip sân khấu của đại nhạc hội Superfest 2025 - Mùa hè rực sáng tại Quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị sập do mưa bão. Cụ thể, một số hạng mục, chủ yếu là giàn giáo, đổ sập xuống khu vực khán đài. Nhiều thiết bị điện tử bị hư do mưa to. Ban tổ chức - Công ty CP Sự kiện và Truyền thông Việt 21 - vừa thông báo tạm hoãn, dời ngày tổ chức đại nhạc hội Superfest 2025 - Mùa hè rực sáng: "Vì điều kiện thời tiết rất xấu khiến sân khấu và nhiều thiết bị hư hại, BTC phải đi đến quyết định khó khăn nhất lúc này là tạm dừng chương trình để bảo đảm an toàn cho quý khán giả". BTC đang tích cực làm việc với các bên để đưa đêm nhạc trở lại với khán giả. Công ty cũng gửi lời xin lỗi vì sự cố không mong muốn và ngoài tầm kiểm soát.

Bộ Y tế yêu cầu truy tìm nguồn gốc 4 lô Dầu mù u Thái Dương vi phạm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 4 lô sản phẩm Dầu mù u Thái Dương, trên nhãn ghi: SĐK: 004405/23/CBMP-HCM, Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH dược phẩm Đại Hưng (TPHCM), Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Contra - xưởng sản xuất (TPHCM) sản xuất, Công ty TNHH dược phẩm Nam Thái Dương (TPHCM) phân phối. Lý do thu hồi được đưa ra là sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thể tích. Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng lấy mẫu lô 250212 tại Nhà thuốc Long Châu 245 (Đà Nẵng) để kiểm tra, kết quả mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thể tích. Cục Quản lý Dược cũng cho biết nhận được báo cáo của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Contra về việc phát hiện 4 lô sản phẩm Dầu mù u Thái Dương (trong đó có lô 250212) đang được lưu hành trên thị trường không do Công ty này sản xuất.

Xã đảo duy nhất ở Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân

Sáng 19/7, tại xã đảo Minh Châu (TP Hà Nội) triển khai khám sức khỏe cho toàn bộ người dân sau khi vận hành chính quyền hai cấp. Ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu, TP Hà Nội cho biết, từ ngày 19/7, hơn 6.600 người dân xã Minh Châu sẽ được khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Minh Châu cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai khám sức khỏe cho toàn bộ người dân sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7. Được biết, đợt khám sức khỏe tại xã Minh Châu sẽ chia thành 5 đợt, phục vụ hơn 6.600 người dân. Trong đó, đợt 1 được tổ chức ngày 19/7 với khoảng 1.200 người thuộc nhóm ưu tiên (người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ khó khăn…). Các đợt 2 đến 5 sẽ tổ chức trong tháng 8–9/2025, khám theo từng khu dân cư để đảm bảo thuận tiện cho người dân. Người dân sẽ được khám các chuyên khoa: nội tổng quát, tim mạch – hô hấp, cơ xương khớp – thần kinh, tiêu hóa – ung bướu, nội tiết, dinh dưỡng, tư vấn tiêm chủng… và được cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí.

Nam sinh ở Hải Phòng bất ngờ ‘trượt’ sau khi đã nhập học vào lớp chuyên

Ngày 19/7, bà Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại phường Hải An (Hải Phòng), phản ánh với báo chí về việc con trai bà là Phạm Huy Hùng (sinh năm 2010) bị yêu cầu rút hồ sơ khỏi Trường THPT chuyên Trần Phú sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học lớp chuyên Tiếng Nga. Theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng ban hành trước đó một ngày, điểm chuẩn đợt hai vào lớp chuyên Nga là 34,95 điểm, với tổng cộng 35 thí sinh đạt điểm chuẩn. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, Hội đồng tuyển sinh phát hiện có một thí sinh đạt 35,05 điểm bị bỏ sót do "sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn". Do đó, để đảm bảo quyền lợi, Sở quyết định điều chỉnh điểm chuẩn lên 35,05 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc em Phạm Huy Hùng - đạt 34,95 điểm - không đủ điều kiện trúng tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng đề nghị Trường THPT Lê Quý Đôn, nơi Hùng đã trúng tuyển trước đó, tiếp nhận em và hoàn tất thủ tục nhập học trước ngày 18/7. Đồng thời, Sở cũng gửi lời “thành thực chia sẻ” đến gia đình hai học sinh bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh này. Không đồng tình với quyết định trên, bà Hương cho biết đã gửi kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xem xét lại vụ việc. Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng cho biết đã yêu cầu Sở GD-ĐT tổ chức họp với Hội đồng tuyển sinh vào ngày 20/7 để kiểm tra kỹ lưỡng vụ việc và sẽ có thông báo chính thức sau đó.

Kết quả tốt nghiệp bất ngờ của 4 học sinh từng được vận động bảo lưu vì học kém

Sáng 19/7, Sở GD-ĐT Đắk Lắk thông tin cả 4 học sinh là H.G.B, H.Y.M, H.T.P, Y.H.N. của Trường THPT Cao Bá Quát từng được nhà trường gợi ý bảo lưu kết quả học tập đều đã thi đỗ tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo đó, điểm thi tốt nghiệp của 4 học sinh như sau: H.G.B. được 18,35 điểm; Y.H.N. được 18,25 điểm; Y.H.N. được 12,5 điểm và H.T.P. đạt 11,5 điểm. Sở GD-ĐT Đắk Lắk cũng cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2025 của địa phương này đạt 98,34% (chưa tính phúc khảo). Riêng Trường THPT Cao Bá Quát có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Trước đó, vào tháng 4/2025, phụ huynh của 4 em được nhà trường mời lên làm việc. Sau buổi gặp, những học sinh này viết đơn xin nghỉ học hoặc bảo lưu kết quả theo lời “gợi ý” của nhà trường. Sau khi vụ việc được thông tin, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Sở GD-ĐT Đắk Lắk vào cuộc kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm trong sự việc này. Hiện ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo và giáo viên liên quan để xử lý theo quy định.

Mỹ nói Syria và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn

Tờ Times of Israel ngày 19/7 cho biết, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Đặc phái viên về vấn đề Syria Tom Barrack mới đây đã thông báo về việc Israel và Syria đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận này được thúc đẩy bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và một số quốc gia khác trong khu vực. "Chúng tôi kêu gọi người Druze, người Bedouin và người Sunni hãy hạ vũ khí. Hãy cùng các cộng đồng thiểu số khác xây dựng một bản sắc Syria mới, thống nhất và hòa bình", ông Barrack cho biết. Ngay sau đó, Văn phòng Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã xác nhận về một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" tại Sweida, kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận. "Syria sẽ không trở thành nơi thử nghiệm cho các âm mưu chia rẽ chính trị hay kích động tôn giáo. Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực trung gian của Mỹ và các nước ẢRập", ông Al-Sharaa nói. Cùng ngày, Bộ Nội vụ Syria đã thông báo về việc triển khai lực lượng an ninh nội địa tới Sweida để ổn định tình hình. Những cuộc giao tranh tại khu vực sinh sống của cộng đồng Druze trong vài ngày qua đã khiến ít nhất 321 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Điện Kremlin phản hồi về cuộc gặp của 3 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ – Trung Quốc

Điện Kremlin nói không bình luận gì về khả năng gặp mặt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian tới. "Chúng tôi không biết gì về khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy", hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói vào hôm 19/7. Trước đó, tờ The Times của Anh đưa tin, Tổng thống Trump có thể gặp các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại Bắc Kinh vào đầu tháng 9 nhân lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến thứ II. Còn ông Putin đã nhận lời mời tham dự sự kiện ở Bắc Kinh khi ông Tập đến thăm Moscow nhân lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Hồi tháng 6, ông Trump cho biết trong một cuộc điện đàm tập trung vào vấn đề thương mại, ông Tập đã mời ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể vẫn chưa được phía Washington hoặc Bắc Kinh xác nhận chính thức. Tờ The Times dẫn lời các nhà phân tích cho hay, lễ kỷ niệm ở Bắc Kinh có thể là nền tảng để lãnh đạo của 3 cường quốc tham gia đối thoại, trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu ngày càng leo thang.

Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016

Theo The Hill, bà Tulsi Gabbard ngày 18/7 đã công bố các tài liệu giải mật, cáo buộc các quan chức chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "thao túng thông tin tình báo" nhằm cho thấy chiến thắng của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016 có sự can thiệp của Nga. "Các quan chức của chính quyền ông Obama đã ngụy tạo thông tin tình báo để tạo ra ấn tượng rằng Nga đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử. Những tài liệu tôi công bố hôm nay cho thấy có một âm mưu chống lại quốc gia vào năm 2016. Tôi kêu gọi điều tra và truy tố những người liên quan, bất kể họ có quyền lực tới đâu", bà Gabbard cho biết. Giám đốc DNI sau đó đã công bố 114 trang email về cuộc thảo luận của các quan chức tình báo về khả năng Nga can thiệp bầu cử cách đây 9 năm. Trong số này, có một đánh giá ngày 5/1/2017 kết luận rằng "Điện Kremlin đã ra lệnh thực hiện một chiến dịch gây ảnh hưởng vào mùa hè năm 2016 nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ". Ngoài ông Obama, bà Gabbard cũng đề nghị truy tố cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Brennan, cựu Ngoại trưởng John Kerry, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice và Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Andrew McCabe.