Sau vụ thu thập thông tin người dùng Zalo, Tập đoàn VNG bị phạt 810 triệu đồng; Lạnh gần 0 độ, đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử ủy viên Trung ương khóa 14

Ngày 22/1, Đại hội 14 của Đảng công bố và thông qua danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong danh sách trúng cử ủy viên Trung ương khóa 14, có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Trong đó, có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. 7 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 tiếp tục trúng cử ủy viên Trung ương khóa 14, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. 4 ủy viên Ban Bí thư khóa 13 trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa 14 gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.