Điều chỉnh biên chế cấp xã, xem xét chuyển biên chế sự nghiệp sang công chức; Từ 21h tối 20/1, Hà Nội cấm xe trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đại hội 14: 163 đại biểu đương nhiên, 353 đại biểu được bầu, 1.070 được chỉ định

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng khai mạc sáng 20/1 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. Dự đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 người (chiếm tỉ lệ 10,28%), đại biểu được bầu là 353 (22,25%), đại biểu được chỉ định là 1.070 (67,47%). Trong số các đại biểu dự đại hội, đại biểu nam có 1.285 người (81,02%), đại biểu nữ có 301 người (18,98%). Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 167 người, chiếm tỉ lệ 10,53%. Có 1 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 10 người là Nhà giáo ưu tú, 10 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; 3 người là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú. Tham dự đại hội có các đại biểu khách mời. Cụ thể: 205 đại biểu là khách mời trong nước, bao gồm 128 nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) từ khóa 5 đến khóa 8; 16 phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang công tác không là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; 41 phó trưởng các ban của Đảng ở Trung ương, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Trung ương nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưu đúng tuổi trong năm 2025 do hợp nhất, sáp nhập và không đủ tuổi tái cử. Đồng thời, tham dự đại hội có 20 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu. Có 111 đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự đại hội.