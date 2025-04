Bộ Công an công bố danh sách 84 sản phẩm sữa thu giữ trong vụ sữa giả; Cán bộ Ninh Thuận ra Nha Trang làm việc được bố trí nhà ở, miễn học phí cho con… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ấn Độ đưa xá lợi Đức Phật về Việt Nam bằng chuyên cơ quân sự

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin, theo quy định ngoại giao của Ấn Độ, việc xá lợi Phật - một bảo vật quốc gia - xuất ngoại tương đương với chuyến công du của nguyên thủ quốc gia. Do đó, để chính thức cung nghinh quốc bảo này về Việt Nam, từ ngày 31/12/2024, Chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm tới Chính phủ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Sau quá trình đàm phán, Chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận để Việt Nam cung nghinh xá lợi Đức Phật tôn trí trong Đại lễ Vesak 2025. Hiện tại, đoàn công tác của Ấn Độ, bao gồm đại diện Bộ Văn hóa, các chuyên gia khảo cổ học và lãnh đạo Bảo tàng Quốc gia New Delhi, đã có mặt tại Việt Nam để khảo sát công tác tôn trí xá lợi. Chính phủ Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến các yếu tố như nhiệt độ, không khí, độ ẩm, cũng như an ninh và an toàn tuyệt đối cho xá lợi Phật. Dự kiến, đoàn hộ tống xá lợi Đức Phật sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) bằng chuyên cơ quân sự. Đặc biệt, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, lần đầu tiên, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ được cung rước về tôn trí tại Việt Nam Quốc tự (Quận 10, TPHCM) từ ngày 3 đến ngày 10/5 để đại biểu và Phật tử chiêm bái. Sau đó, xá lợi sẽ được tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo, chùa Việt Nam Quốc tự.