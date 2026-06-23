Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không giao việc bằng khẩu hiệu; Loạt bệnh viện Trung ương tăng giá khám chữa bệnh do tính thêm chi phí quản lý… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không giao việc bằng khẩu hiệu

Chiều 22/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật họp phiên họp thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Sau phiên họp, từng thành viên Ban Chỉ đạo, từng cơ quan được giao nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào việc. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận phiên họp, định kỳ báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo những công việc đã hoàn thành, việc chậm, việc khó, việc vượt thẩm quyền, việc cần phải tháo gỡ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt không giao việc bằng khẩu hiệu, không chấp nhận tình trạng đã triển khai, đang nghiên cứu, đã quán triệt nhưng không xác định được sản phẩm nào đã hoàn thành, văn bản nào đã ban hành và thủ tục nào đã cắt giảm, xung đột pháp luật nào đã được xử lý và trách nhiệm của người đứng đầu đến đâu.