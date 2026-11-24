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Ban Bí thư quy định mức hỗ trợ cho nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ cao tuổi

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký ban hành Kết luận số 125 về chính sách chăm lo, hỗ trợ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến. Ban Bí thư kết luận người từ đủ 70 tuổi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống (không tự bảo đảm được các nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt, khám, chữa bệnh và chăm sóc) được xem xét hỗ trợ đời sống hằng tháng theo quy định. Những người từ đủ 70 tuổi trở lên (không phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế) được chăm sóc sức khỏe; được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết và xem xét hỗ trợ đột xuất khi mắc bệnh hiểm nghèo. Nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến được tôn vinh, ghi nhận và tạo điều kiện tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề, giáo dục truyền thống, lưu giữ và phát huy di sản tri thức, văn hóa theo nguyện vọng, phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe và khả năng cống hiến. Việc tham gia các hoạt động này được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không phải là điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ; kết quả đóng góp được ghi nhận phù hợp. Kết luận cũng nêu rõ, người đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đời sống theo quy định được hỗ trợ hằng tháng theo độ tuổi: Từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi được hưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở, từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở. Người đủ điều kiện được chăm sóc sức khoẻ, được khám, chữa bệnh theo tiêu chuẩn lãnh đạo cấp vụ.