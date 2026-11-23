Bản tin VietNamNet điểm các tin nổi bật trong ngày gồm: Thủ tướng yêu cầu bố trí đầy đủ kinh phí thực hiện chính sách tiền lương; Sẽ có chính sách chuyển đổi xe chạy bằng xăng, dầu tại vùng phát thải thấp…

Thủ tướng yêu cầu bố trí đầy đủ kinh phí thực hiện chính sách tiền lương

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị số 40 của Thủ tướng về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027. Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tổng hợp, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; đôn đốc thu hồi tạm ứng. Thủ tướng chỉ đạo đánh giá thực chất kết quả chấm điểm giải ngân; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành, kịp thời tổng hợp, kiến nghị xử lý vướng mắc của nhà đầu tư. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các chính sách theo quy định về tiền lương, an sinh xã hội, người có công. Chỉ thị cũng nêu việc điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tiến công nghệ, bảo đảm chặt chẽ, an toàn hoạt động của hệ thống.