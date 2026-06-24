Thủ tướng công khai các bộ 'nợ' ban hành 15 văn bản, yêu cầu chấm điểm KPI; Người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí ít nhất 1 lần/năm ngay từ năm nay… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng công khai các bộ 'nợ' ban hành 15 văn bản, yêu cầu chấm điểm KPI

Để xử lý triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Mỗi bộ, cơ quan ngang bộ phải cơ cấu ít nhất một lãnh đạo có chuyên môn pháp luật. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ công tác xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Thủ tướng chỉ đạo quan tâm triển khai thực hiện thí điểm việc đánh giá, chấm điểm (KPI) trong công tác xây dựng pháp luật sau khi được ban hành, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì. Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thi hành luật, nghị quyết hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý thì phải đánh giá, kiểm điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến 15 văn bản (14 nghị định, 1 quyết định) nợ ban hành quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhằm giải quyết dứt điểm số văn bản nợ ban hành này. Các Bộ: Công an, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 48 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7; trình Lãnh đạo Chính phủ xem xét, ký ban hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.