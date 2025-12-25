Công đoàn thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày; Vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ có thể bị phạt tới 150 triệu… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Dự kiến Quốc hội khóa mới quyết định công tác tổ chức, nhân sự vào tháng 4/2026

Chiều tối 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị bước đầu kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết kỳ họp gồm 3 nhóm nội dung. Nhóm nội dung 1 gồm phát biểu của lãnh đạo Đảng; báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia; công tác tổ chức, nhân sự. Trong đó, Tổng Bí thư sẽ phát biểu; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo về kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 16. Đặc biệt, Quốc hội xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự. Nhóm nội dung 2 là về công tác lập pháp. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật. Nhóm nội dung 3 là về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 (kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính quốc gia; kế hoạch vay, trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn)... Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết theo đề xuất, kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt.