Xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2026-2031 trình Bộ Chính trị xem xét; Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỷ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2026-2031 trình Bộ Chính trị xem xét

Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031, trình Bộ Chính trị xem xét. Việc xác định biên chế cấp xã sẽ căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc, quy mô dân số, diện tích và đặc thù địa bàn như miền núi, vùng cao. Sau khi phương án biên chế giai đoạn 2026-2031 được phê duyệt, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Vĩnh Long chủ động bố trí, giao biên chế phù hợp, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao. Đối với kiến nghị về số lượng cấp phó, Bộ Nội vụ dẫn Nghị quyết số 332/2025 về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, nghị quyết quy định các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được bố trí bình quân 2 cấp phó. UBND cấp xã được quyết định cụ thể số lượng cấp phó trong phạm vi quản lý, nhưng không vượt quá tổng số lượng theo quy định.