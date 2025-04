Giá vàng biến động dữ dội, Trung Quốc tung kế hoạch chưa từng có; Ca sĩ Duy Mạnh không còn quyền đòi bồi thường vụ cháy xe… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam bình luận về thông tin Mỹ yêu cầu các quan chức không dự kỷ niệm 30/4

Chiều 24/4, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã bình luận về thông tin đăng trên báo New York Times về việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu các quan chức Mỹ không tham dự kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam. Người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi chưa được biết về tính chính xác của thông tin này trên New York Times". Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh chiến thắng 30/4 là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa, chấm dứt mất mát đau thương không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn biết bao gia đình người dân Mỹ. "Những năm qua đã chứng kiến nỗ lực to lớn của nhiều thế hệ người dân Việt Nam và người dân Mỹ để hai nước phát triển quan hệ được như ngày hôm nay. Kỷ niệm ngày 30/4 là dịp để tôn vinh những giá trị bất diệt của lòng vị tha của hòa bình của hòa giải và hàn gắn của tinh thần gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Từ chỗ là cựu thù Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và xác lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013 và gần đây nhất là nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững", người phát ngôn nhấn mạnh.