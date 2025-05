Nhà ở xã hội 25 triệu/m2, thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng rất khó mua; Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất lại bị dột nước trong mưa lớn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Nhà ở xã hội 25 triệu/m2, thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng rất khó mua

Góp ý vào dự thảo nghị quyết, Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, giá nhà ở xã hội hiện nay còn cao so với thu nhập của người lao động. “25 triệu/m2 với người thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng rất khó để mua được nhà ở xã hội. Hay giá thuê nhà nếu ở mức 6 triệu đồng/tháng vẫn là cao so với đối tượng cần nhà ở xã hội, bởi họ chủ yếu là người trẻ, lương thấp, công việc bấp bênh, chưa ổn định”, ông Hạ nêu thực tế. Phát biểu giải trình, tiếp thu, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo nghị quyết tập trung vào 2 nhóm bao gồm đối tượng hưởng chính sách (quỹ, điều kiện, giá mua, thuê…); hai là các nhà đầu tư (trình tự thủ tục, quy trình thực hiện dự án). Theo ông Trần Hồng Minh, nếu theo quy định hiện hành, có thể mất đến 300 ngày chỉ để thực hiện trình tự, thủ tục giao chủ đầu tư thực hiện dự án thông qua đấu thầu. Bởi vậy, dự thảo nghị quyết đã có nhiều quy định được lược giản, lồng ghép giúp giảm đáng kể thời gian làm thủ tục. Tuy nhiên, Bộ trưởng Xây dựng khẳng định không thể quy định giá sàn với nhà ở xã hội do mỗi nơi có đơn giá vật liệu khác nhau. Thay vào đó, sau khi thiết kế xong mẫu nhà, Sở Xây dựng và Sở Tài chính địa phương sẽ phê duyệt giá dự toán. Ông cũng nhấn mạnh, giá nhà ở xã hội chỉ được chênh tối đa 10% so với giá dự toán.