Chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026; Vingroup rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cổ phiếu đảo chiều… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026

Tại văn bản số 12729 ngày 25/12, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục. Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1/1/2026) đến hết chủ nhật (ngày 4/1/2026); hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10/1/2026). Với người lao động, khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức như trên nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định. Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ cũng cho biết việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức.