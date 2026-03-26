Trung ương đồng ý phương án giới thiệu nhân sự lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới; Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trung ương đồng ý phương án giới thiệu nhân sự lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp từ ngày 23-25/3 tại Thủ đô Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14; chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Trung ương cũng thông qua Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các văn kiện, nghị quyết trên để ban hành, tổ chức thực hiện. Trung ương biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. Trung ương đồng ý tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu của Trung ương, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước khóa 16, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để làm thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.