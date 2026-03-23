Chuyển cơ quan điều tra vụ bịa đặt thông tin bôi nhọ CSGT ở Tuyên Quang; Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ miễn học phí cho tất cả nghiên cứu sinh từ năm 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Ngoại giao thông tin về 8 người Việt gặp nạn do sóng lớn ở Nhật Bản

Bộ Ngoại giao vừa cho biết, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 21/3, 8 lao động Việt Nam đã gặp nạn do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện và 3 người được cứu, không bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán đã khẩn trương liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan và Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui để nắm tình hình và phối hợp triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Qua trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui cho biết, vào khoảng hơn 2h sáng ngày 21/3 đã nhận được thông báo về tai nạn do sóng lớn ở khu vực đê chắn sóng ra tháp hải đăng Mikuni khiến một số người bị sóng cuốn xuống biển. Phía Nhật Bản đã lập tức điều tàu và máy bay trực thăng đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đại sứ quán Việt Nam đã trực tiếp liên lạc với các công dân được cứu để kịp thời hỗ trợ, bảo hộ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, đầy đủ đối với công dân Việt Nam. Hiện các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm 3 trường hợp mất tích.