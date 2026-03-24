Trung ương cho ý kiến về giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo nhà nước; Cục CSGT trả lời về việc tài xế vượt đèn đỏ khi chở người đi cấp cứu… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trung ương cho ý kiến về giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo nhà nước

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Sau phần khai mạc, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14; Chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.