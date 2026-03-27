Tổng Bí thư: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng

Chiều 26/3, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn là thành viên của Hội đồng Kinh doanh châu Á. theo Tổng Bí thư, Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là một động lực tăng trưởng quan trọng nhất; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, được đối xử bình đẳng, được khuyến khích phát triển lâu dài, bền vững, hợp tác, liên kết và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc kiến tạo những chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, xanh hơn, bền vững hơn và có khả năng chống chịu cao hơn; cam kết là đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm và một điểm đến hấp dẫn trong mạng lưới kinh tế toàn cầu và khu vực. Tổng Bí thư khẳng định sẽ động viên các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác, liên kết làm ăn với các doanh nghiệp nước ngoài, sẽ chỉ đạo các cơ quan Việt Nam từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, vươn lên ngang tầm khu vực và quốc tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.