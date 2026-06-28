Bộ Công an chính thức bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch lái xe; Công bố nghiên cứu xét nghiệm máu có thể phát hiện sớm nhiều loại ung thư… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Không đẩy khó cho người dân, doanh nghiệp khi thiết kế chính sách

Sáng 27/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6, để cho ý kiến về nhiều dự án luật/nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ sắp tới. Thủ tướng nêu rõ không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực và bảo đảm phù hợp với điều kiện, năng lực của địa phương. Thủ tướng nêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn". Thủ tướng lưu ý, rà soát không đưa quy định về ưu đãi thuế, các nội dung mang tính chất định lượng, quá cụ thể vào luật, gây khó khăn cho thực thi pháp luật sau này. Vừa qua, Thủ tướng có văn bản chấn chỉnh tình trạng chậm ban hành quy định chi tiết thi hành, trong đó yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp, các Bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 15 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 45 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7. Việc hoàn thành phải ngay trong tháng 6.