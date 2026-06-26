Đề xuất thêm chức danh lãnh đạo được phục vụ bằng chuyến bay chuyên cơ; Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam lên tiếng về vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga tại Pháp

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, dù chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam. Trong đó, có những hậu quả hết sức lâu dài và nghiêm trọng đối với nạn nhân của chất độc da cam. "Một lần nữa, chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ. Bà Trần Tố Nga (công dân Pháp gốc Việt) đã kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam/dioxin được sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Sau 17 năm theo đuổi vụ kiện, bà Trần Tố Nga tiếp tục đi qua một cánh cửa pháp lý mới trong hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam. Sau phiên xét xử, phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Tố Nga khẳng định cuộc đấu tranh pháp lý của bà không chỉ nhằm đòi công lý cho bản thân, mà còn cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Theo bà, nếu vụ kiện thành công, điều quan trọng không chỉ là kết quả của riêng vụ việc, mà còn là khả năng tạo ra án lệ cho những cuộc đấu tranh tương tự trong tương lai.