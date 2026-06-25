TPHCM phải tự gỡ vướng, vận hành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm 2026; Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định giấy ủy quyền lương hưu chỉ hiệu lực tối đa 12 tháng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

TPHCM phải tự gỡ vướng, vận hành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm 2026

Ngày 24/6, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 323/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM (giai đoạn 1). Đáng chú ý, về căn cứ pháp lý và cơ sở chính trị, thông báo nêu rõ ý kiến của các bộ, ngành tại cuộc họp đều khẳng định: Quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã có đủ căn cứ để xử lý các vướng mắc của dự án. Do đó, UBND TPHCM có đầy đủ thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề hiện nay (không thuộc về Chính phủ hay Thủ tướng). Trên cơ sở thẩm quyền và nguồn lực sẵn có, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì quyết định, chủ động thỏa thuận thống nhất với nhà đầu tư để giải quyết dứt điểm các vướng mắc. Quá trình thực hiện phải bảo đảm kịp thời, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, thiệt hại cho nhà nước hoặc phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, BIDV... theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Chính phủ nhấn mạnh, Chủ tịch UBND TPHCM và Nhà đầu tư sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu không hoàn thành dự án theo đúng thời hạn mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao.