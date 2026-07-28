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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm nhũng nhiễu, làm sai hồ sơ thanh tra

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hoạt động thanh tra đã phát hiện nhiều bất cập trong cơ chế, chính sách, quản lý và tổ chức thực hiện; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Đảng, chính sách, pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế và khơi thông nguồn lực phát triển. Đây là kết quả có ý nghĩa lâu dài, thể hiện bước chuyển từ tư duy thanh tra chỉ để phát hiện sai phạm sang tham gia hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, đổi mới công tác thanh tra phải đặt trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền và nâng cao quản trị quốc gia. Tổ chức hoạt động của ngành phải tập trung, thống nhất, thông suốt, bám sát cơ sở; kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ cương, bảo vệ nhân dân, phục vụ phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thanh tra phải tập trung vào lĩnh vực, địa bàn, khâu quản lý có nguy cơ cao, dấu hiệu bất thường hoặc được nhân dân quan tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải dựa trên chứng cứ đầy đủ, rõ hành vi, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm, biện pháp, thời hạn. Việc thẩm định dự thảo kết luận phải thực chất nhưng không tăng tầng nấc, không làm mờ trách nhiệm của người ra kết luận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tập trung xử lý kết luận, kiến nghị tồn đọng. Ngành Thanh tra siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực nội bộ; tăng cường giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát xung đột lợi ích, sử dụng thông tin, dữ liệu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xử lý nghiêm nhũng nhiễu, vụ lợi, tiết lộ thông tin, làm sai lệch hồ sơ thanh tra, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.